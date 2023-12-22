Население Монголии превысило 3,5 миллиона человек

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Это число оно преодолело 22 ноября



В Монголии национальный статистический комитет сообщил, что к 22 ноября общая численность населения страны достигла 3,5 миллионов человек.



- Оценка того, что население Монголии достигнет 3,5 миллиона человек, была основана на числовых данных о рождениях, смертях и естественном движении населения за последние три года, - рассказала Б. Энхжаргал, статистик отдела переписи населения и жилищного фонда национального статистического комитета.



Согласно расчётам, за последние три года в Монголии в среднем один ребёнок рождался каждые семь минут и 16 секунд, один человек умирал каждые 27 минут и 46 секунд, а население страны увеличивалось на одного каждые девять минут и 55 секунд.



- Если предположить, что эта тенденция сохранится и в 2023 году, то к 22 ноября население Монголии должно было достичь 3,5 млн человек. На сегодняшний день их число превысило 3,5 миллиона. Метод расчёта роста естественного движения населения используется для расчёта «Часа населения мира», опубликованного ООН и бюро переписи населения США, - добавила Б. Энхжаргал.



В 1962 году население Монголии составляло один миллион человек; в 1988 году в ней появился двухмиллионный гражданин, а в 2015 году – трёхмиллионный житель. Ожидается, что в 2033 году население страны достигнет четырёх миллионов, а в 2048 году – пяти миллионов.



- На конец прошлого года население Монголии оценивалось в 3,4 миллиона человек, из которых 3,3 миллиона проживали в Монголии. Статистика показывает, что более 100 тысяч граждан живут и работают за рубежом, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



