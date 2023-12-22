Житель Бурятии не смог избавиться от кредита, взятого по указанию аферистов

Мужчина пытался аннулировать договор через суд



Решением Муйского районного суда Бурятии кредитный договор на сумму 1,6 млн рублей, оформленный мошенниками, признан действительным.



В суд обратился местный житель. В октябре 2022 года мужчине позвонил незнакомец, который представился работником банка. Он заявил, что кто-то якобы пытается списать деньги с банковского счёта мужчины. Мошенники предложил оформить кредит, а затем перевести эти деньги на «безопасный счёт».



Доверчивый житель Бурятии поверил и сделал всё по указанию афериста, взяв кредит на сумму 1 657 620 рублей. Таким образом он остался без денег и с полуторамиллионным долгом.



Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в суд с просьбой признать кредитный договор недействительным и аннулировать задолженность по кредитному договору. Но суд отказал ему.



- Истец сущность сделки на момент её совершения понимал. Оспариваемый кредитный договор заключён и подписан его сторонами в соответствии с условиями договоров комплексного банковского обслуживания, дистанционного банковского обслуживания, во исполнение кредитного обязательства денежные средства банком зачислены на счёт истца и использованы им, при этом ненадлежащего оказания ответчиком банковских услуг при выполнении поручения о переводе денежных средств третьему лицу допущено не было - операция о переводе денежных средств совершена банком на основании личного заявления истца. В удовлетворении исковых требований гражданина К. о признании кредитного договора недействительным отказано в полном объёма, - сообщает пресс-служба Муйского районного суда.



Решение суда вступило в законную силу.

