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Житель Бурятии не смог избавиться от кредита, взятого по указанию аферистов

Житель Бурятии не смог избавиться от кредита, взятого по указанию аферистов
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина пытался аннулировать договор через суд

Решением Муйского районного суда Бурятии кредитный договор на сумму 1,6 млн рублей, оформленный мошенниками, признан действительным.

В суд обратился местный житель. В октябре 2022 года мужчине позвонил незнакомец, который представился работником банка. Он заявил, что кто-то якобы пытается списать деньги с банковского счёта мужчины. Мошенники предложил оформить кредит, а затем перевести эти деньги на «безопасный счёт».

Доверчивый житель Бурятии поверил и сделал всё по указанию афериста, взяв кредит на сумму 1 657 620 рублей. Таким образом он остался без денег и с полуторамиллионным долгом.

Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в суд с просьбой признать кредитный договор недействительным и аннулировать задолженность по кредитному договору. Но суд отказал ему.

- Истец сущность сделки на момент её совершения понимал. Оспариваемый кредитный договор заключён и подписан его сторонами в соответствии с условиями договоров комплексного банковского обслуживания, дистанционного банковского обслуживания, во исполнение кредитного обязательства денежные средства банком зачислены на счёт истца и использованы им, при этом ненадлежащего оказания ответчиком банковских услуг при выполнении поручения о переводе денежных средств третьему лицу допущено не было - операция о переводе денежных средств совершена банком на основании личного заявления истца. В удовлетворении исковых требований гражданина К. о признании кредитного договора недействительным отказано в полном объёма, - сообщает пресс-служба Муйского районного суда.

Решение суда вступило в законную силу.
мошенничество кредиты

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