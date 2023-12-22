В столице Бурятии нашли одну из самых огромных квартир на Дальнем Востоке

Представители сервиса по поиску недвижимости «Циан» составили рейтинг самых крупногабаритных в ДФО съёмных квартир. Площадь каждой – по сто с лишним квадратных метров
- Подобные встречаются в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Благовещенске. Из других дальневосточных городов к ним приблизился лишь Магадан, где есть квартира площадью в 96 квадратов. В остальных регионах недвижимость с таким метражом – нонсенс. К примеру, в Якутии предел – 77,9 кв. м, в Забайкалье – 73, в Еврейской автономной области – 60, а на Чукотке – 45,1, – отмечают авторы исследования.
В списке из 6 городов (в Хабаровске нашли сразу четыре больших квартиры, в Благовещенске – 2) Улан-Удэ занял четвёртое место. В столице Бурятии сдают апартаменты на 134 квадрата. Снять такое жильё на улице Трубачеева в Октябрьском районе можно за 60 тысяч в месяц.
В Хабаровске за самую большую квартиру (203,8 кв. м) просят 160 тысяч в месяц, за три поменьше (114,8 и 110, а также 104,3) – 120 и 130 тысяч соответственно, во Владивостоке (195,8 кв. м) – 290 тысяч, в Петропавловске-Камчатском (186 кв. м) – 180 тысяч, в Южно-Сахалинске (115 кв. м) – 130 тысяч, в Благовещенске (105 кв. м) – 60 тысяч, за другую там же (103 квадрата) – 180 тысяч рублей.
В октябре в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» рассказали о квартире в муйском посёлке Таксимо, которую сдают по истинно космической цене – 320 тысяч рублей в месяц. Хозяева всячески нахваливали свою «трёшечку», а жители Бурятии не поверили собственным глазам. «Скорее всего, какие-то дополнительные услуги входят в эту стоимость. Наверное, глава посёлка лично приходит по утрам будить», «Это ж Таксимо – видимо, вся квартира из золота и нефрита», – веселились посетители паблика.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке приписали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ.
Интернет-пользователи пришли к выводу, что, скорее всего, в объявлении по ошибке приписали лишний нолик и на самом деле за съёмную трёшку просят не 320 тысяч, а 32 000 в месяц – что, впрочем, дороговато даже для Улан-Удэ.