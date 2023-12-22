В столице Бурятии нашли одну из самых огромных квартир на Дальнем Востоке



Представители сервиса по поиску недвижимости «Циан» составили рейтинг самых крупногабаритных в ДФО съёмных квартир. Площадь каждой – по сто с лишним квадратных метров



- Подобные встречаются в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Благовещенске. Из других дальневосточных городов к ним приблизился лишь Магадан, где есть квартира площадью в 96 квадратов. В остальных регионах недвижимость с таким метражом – нонсенс. К примеру, в Якутии предел – 77,9 кв. м, в Забайкалье – 73, в Еврейской автономной области – 60, а на Чукотке – 45,1, – отмечают авторы исследования.



В списке из 6 городов (в Хабаровске нашли сразу четыре больших квартиры, в Благовещенске – 2) Улан-Удэ занял четвёртое место. В столице Бурятии сдают апартаменты на 134 квадрата. Снять такое жильё на улице Трубачеева в Октябрьском районе можно за 60 тысяч в месяц.



В Хабаровске за самую большую квартиру (203,8 кв. м) просят 160 тысяч в месяц, за три поменьше (114,8 и 110, а также 104,3) – 120 и 130 тысяч соответственно, во Владивостоке (195,8 кв. м) – 290 тысяч, в Петропавловске-Камчатском (186 кв. м) – 180 тысяч, в Южно-Сахалинске (115 кв. м) – 130 тысяч, в Благовещенске (105 кв. м) – 60 тысяч, за другую там же (103 квадрата) – 180 тысяч рублей.





