В центре Улан-Удэ появился бесплатный каток



В центре бурятской столицы появился бесплатный каток, но не такой, какой хотелось бы горожанам. С ледовой площадкой сравнили в соцсетях дорогу на улице Смолина. По словам автомобилистов, подъём от остановки «Баня» до БГУ стал «как каток».







- В гору ехать на машине скользко. Самый центр города, – заявили недовольные водители в группе «Аноним 03» во «ВКонтакте» и даже приложили скриншот карты, на котором отмечен этот участок.



В комментариях участники сообщества добавили, что очень скользко и на остановке «Советская». Многие пешеходы падают там, как спелые груши, когда идут по «зебре».



