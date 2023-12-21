В центре Улан-Удэ появился бесплатный каток

В центре бурятской столицы появился бесплатный каток, но не такой, какой хотелось бы горожанам. С ледовой площадкой сравнили в соцсетях дорогу на улице Смолина. По словам автомобилистов, подъём от остановки «Баня» до БГУ стал «как каток».
- В гору ехать на машине скользко. Самый центр города, – заявили недовольные водители в группе «Аноним 03» во «ВКонтакте» и даже приложили скриншот карты, на котором отмечен этот участок.
В комментариях участники сообщества добавили, что очень скользко и на остановке «Советская». Многие пешеходы падают там, как спелые груши, когда идут по «зебре».
Буквально накануне в комитете городского хозяйства отчитались, что дороги в Улан-Удэ вовсю расчищают от снега. Для этого задействуют грейдер в комплексе с тракторами-щётками, снегопогрузчик и большегрузные машины. Коммунальщики вручную убирают и подсыпают пешеходные зоны и лестницы. Кроме того, в столице круглосуточно обрабатывают опасные участки.