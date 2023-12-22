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В Улан-Удэ «потеплеет» до -23

В Улан-Удэ «потеплеет» до -23
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Снега в республике не прогнозируется

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 декабря в республике преимущественно без осадков. Утром местами морозные туманы и дымка. Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура днём -21,-26, местами -28,-33, по Прибайкалью и юго-западу до -12,-17.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура днём -23,-25.


прогноз погоды

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