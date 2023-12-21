Общественную палату Бурятии настигли перемены



Весной 2022-го в Бурятии в очередной раз обновилась Общественная палата (ОП), состоящая из 42 человек. При этом 14 кресел занимают представители общественных организаций. Треть, согласно закону, делегирует глава региона и ещё треть – Народный Хурал.



В 2023 году состав ОП претерпел кое-какие изменения. Один из заместителей председателя палаты её покинул. Свои полномочия также сложили главы двух комиссий – по демографическому и социальному развитию и по экологии и природопользованию. Об этом рассказал в соцсетях известный общественник и замглавы ОП Максим Киреенко.



На пленарном заседании 21 декабря избрали нового зампреда ОП – это доцент кафедры теории социальной работы БГУ Алексей Бадонов. Председателем комиссии по демографии стала председатель региональной общественной организации «Современные родители Бурятии» Дарья Дружина, а комиссию по экологии возглавила замруководителя РОО «Женщины Бурятии» Ольга Лоцман.



Кроме того, в ОП появилась новая комиссия – по реализации основ государственной политики, сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Председателем стал член палаты Владимир Дарижапов.

