Местом проведения станет Гусиное озеро
6 января 2024 года в Селенгинском районе Бурятии состоится чемпионат республики по ловле рыбы на блесну со льда. Соревнования проведут на озере Гусиное. Точное место проведения будет объявлено позднее, сообщает федерация рыболовного спорта.
Чемпионат проводится в лично-командном зачёте в один тур, продолжительностью 5 часов. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, достигшие 18-летнего возраста, независимо от пола и спортивного разряда. Также допускаются участники до 18 лет с присутствием родителей или с их письменного разрешения. Спортсмены формируют команду из трёх человек, один из которых – капитан. Участники, не входящие в команды, могут участвовать в соревнованиях только в личном зачёте.
Команды-призёры награждаются кубками, а члены команд-призёров – медалями. Спортсмены, занявшие призовые места в личном зачёте, награждаются кубками и медалями.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии пройдёт чемпионат по ловле на блесну со льда
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