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Танцоры из Бурятии выиграли московский турнир

Танцоры из Бурятии выиграли московский турнир
Общество,  Фото:Союз танцевального спорта Бурятии
Всего в турнире приняли участие 2 514 танцевальных пар

В первые выходные декабря в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» в Москве прошёл крупный турнир по танцевальному спорту «Московия». В этих соревнованиях приняли участие спортсмены танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» из Улан-Удэ, сообщили «Байкал-Dailу» в Союзе танцевального спорта Бурятии.

Танцевальный дуэт Евгений Харахинов и Алёна Малина (тренеры Алексей Трифонов и Елена Королёва) выступали в двоеборье, латиноамериканской и европейской программах. Наиболее успешно этой паре удаётся латиноамериканская программа. Именно в этой программе в категории «Взрослые + Молодёжь» спортсмены стали победителями и серебряными призёрами. Этот результат позволил Евгению набрать необходимые очки для перехода в следующий «S» класс мастерства.

Всего в турнире приняли участие 2 514 танцевальных пар из 58 регионов России.

Сейчас спортсмены начали подготовку к чемпионату Дальневосточного федерального округа по танцевальному спорту, который состоится 12-14 января. Это первый и один из важнейших стартов 2024 года.


спорт танцевальный спорт

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