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В районе Бурятии проведут соревнования по пулевой стрельбе

В районе Бурятии проведут соревнования по пулевой стрельбе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир состоится в селе Кома

23 декабря в Прибайкальском районе Бурятии пройдут соревнования по пулевой стрельбе. Турнир проведут на базе Коменской СОШ.

Участие примут учащиеся 9-11 классов, мужчины и женщины от 18 до 49 лет, ветераны 50 лет и старше, учащиеся Татауровского филиала БКТиС. Соревноваться в стрельбе из пневматического оружия будут с дистанции 10 метров в мишень №8.

Как сообщает паблик «Прибайкалье-инфо. 24/7». Заседание судейской коллегии стартует в 10:30. Начало соревнований запланировано на 11:15.

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Бурятия Прибайкальский район пулевая стрельба спорт

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