В районе Бурятии проведут соревнования по пулевой стрельбе

Турнир состоится в селе Кома



23 декабря в Прибайкальском районе Бурятии пройдут соревнования по пулевой стрельбе. Турнир проведут на базе Коменской СОШ.



Участие примут учащиеся 9-11 классов, мужчины и женщины от 18 до 49 лет, ветераны 50 лет и старше, учащиеся Татауровского филиала БКТиС. Соревноваться в стрельбе из пневматического оружия будут с дистанции 10 метров в мишень №8.



Как сообщает паблик «Прибайкалье-инфо. 24/7». Заседание судейской коллегии стартует в 10:30. Начало соревнований запланировано на 11:15.



Возрастное ограничение: 0+.

