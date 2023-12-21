21 декабря

20 декабря

Популярное

В селе Бурятии разгорелись жаркие споры из-за одной буквы в названии

В селе Бурятии разгорелись жаркие споры из-за одной буквы в названии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Туда даже выезжала спецкомиссия 

В Прибайкальском районе разгорелись нешуточные страсти вокруг названия одного из сёл. Местные жители не могут понять, как правильнее – Ангир или Ангыр. Вообще эта история тянется ещё с 2022 года. Тогда люди призывали вернуть прежний и привычный для старожилов вариант с буквой «Ы» и даже собрали свыше 80 подписей под обращением к сельскому главе. 

Из-за путаницы с оформлением тех же документов и различных соцвыплат возникли серьёзные проблемы. Но тогда эксперты пришли к выводу, что законных оснований для переименования нет.

Недавно сельчане вновь подняли этот вопрос. Чтобы разобраться в нём, в Ангир-Ангыр отправилась специальная комиссия Народного Хурала во главе с председателем комитета по госустройству Петром Мордовским. На встрече с местными старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Игорь Дамбуев отметил: обосновать претензию очень сложно.

- В законе нет соответствующего положения, которое позволяло бы это сделать, – подчеркнул он.

Сегодня в селе насчитывается около 190 человек, и почти четверть из них – дети. Одна из участниц собрания рассказала, что её младшая дочка по документам родилась в Ангире, а прописала в Ангыре. «И когда она в колледже подаёт документы, у неё спрашивают: «Ты в каком селе живёшь?, – поделилась женщина.

Это подтверждает и Владимир Погорельский – глава сельского поселения «Зырянское», в которое входит Ангир.

- Людям выдают до сих пор документы с называнием Ангыр, и мы сами понять не можем, почему так происходит. Хотелось бы, чтобы эту путаницу устранили, – заявил Погорельский.

Решение о замене «Ы» на «И» приняли ещё 60 лет назад республиканские власти, однако никто официально не уведомил об этом ни сельчан, ни местную администрацию. Поэтому некоторые были уверены, что живут в Ангыре.

- Тогда за основу взяли бурятское слово «Ангир». Сегодня же возникает другой вопрос – почему в документах до сих пор указывается название несуществующего села? – отметил Игорь Дамбуев.

Депутат НХ от Прибайкальского района Сергей Мезенин поведал историю своей семьи. У него мама родом из этих мест и она всегда думала, что родилась и жила в Ангыре – как и многие сельчане. «Поэтому, конечно, местные хотят вернуть историческую справедливость», – добавил парламентарий.

Действующее законодательство запрещает давать населённым пунктам несуществующие названия и менять географические. На это обратил внимание Пётр Мордовской, отметив, что в вопросе нужно разобраться досконально, чтобы не было проблем в будущем.

- Есть определённая неразбериха. Здесь недоработка районных властей. ЗАГС выдаёт документы на село Ангыр, хотя должны на Ангир. Одни ведомства пишут Ангир – например, наши дорожные службы ставят дорожные знаки с таким названием, другие – Ангыр. Я не могу вам определённо сказать, что мы примем окончательное решение в ближайшее время. Нужно просчитать все риски при переименовании. Прежде всего это может коснуться фельдшерско-акушерского пункта, ведь придётся менять документы, могут возникнуть юридические вопросы, – отметил он. 
 
В итоге в проблеме решили разобраться тщательнее, рассмотреть её на уровне Хурала и проконсультироваться с профильными министерствами и ведомствами и со специалистами Росреестра.
название село документы Народный Хурал депутаты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Танцоры из Бурятии выиграли московский турнир
Танцоры из Бурятии выиграли московский турнир
Общество, 21.12.2023
Всего в турнире приняли участие 2 514 танцевальных пар
В Бурятии женщина отсудила деньги за ДТП с коровой
В Бурятии женщина отсудила деньги за ДТП с коровой
Общество, 21.12.2023
Она врезалась в бурёнку, переходившую дорогу
Улан-удэнец дошёл до Верховного суда из-за премии
Улан-удэнец дошёл до Верховного суда из-за премии
Общество, 21.12.2023
Мужчина обвинил своё начальство в дискриминации

В Бурятии таможенники передали культурную ценность в музей
В Бурятии таможенники передали культурную ценность в музей
Общество, 21.12.2023
Старинные литографии пытались нелегально вывезти из России
Путешественник из Бурятии решил покорить высочайшую вершину Австралии
Путешественник из Бурятии решил покорить высочайшую вершину Австралии
Общество, 21.12.2023
Ради этого Андрей Муравьёв отправился на самый отдалённый континент планеты
В посёлке Бурятии люди остались без единственной водоколонки
В посёлке Бурятии люди остались без единственной водоколонки
Общество, 21.12.2023
Устройство на одной из улиц никто не обслуживает
В Бурятии стартовали соревнования «Тактический стрелок»
В Бурятии стартовали соревнования «Тактический стрелок»
Общество, 21.12.2023
Соревнования проводятся на полигоне «Дивизионный»
В Бурятии сельчане пожаловались на ставший опасным мост
В Бурятии сельчане пожаловались на ставший опасным мост
Общество, 21.12.2023
Они заявили, что переправу не чистят от снега уже 10 дней
Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю
Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю
Общество, 21.12.2023
Специалисты объяснили, как выбрать новогоднее дерево
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Общество, 21.12.2023
Стала известна причина их появления в небе над городом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^