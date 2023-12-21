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В Бурятии стартовал волейбольный турнир памяти Тимофея Буркина

В Бурятии стартовал волейбольный турнир памяти Тимофея Буркина
Общество,  Фото:пресс-служба БГСХА
Финальные матчи состоятся завтра

В Улан-Удэ с 20 по 22 декабря проходит республиканский турнир по волейболу памяти Тимофея Буркина. В течение нескольких дней 14 студенческих команд соревнуются за право быть лучшими в стенах Бурятской сельскохозяйственной академии.

Завтра, 22 декабря, состоятся финалы у женских команд. Также пройдут последние матчи среди мужских команд «ВСГУТУ», «РМК», «Росгвардия», «БГУ», «Локо» и «БГСХА». Также состоится парад закрытия.

- Тимофей Фёдорович Буркин – отличник физической культуры РСФСР. С 1954 г. по 1974 г. бессменно заведовал кафедрой физического воспитания. B этот период бурятский, тогда ещё сельхозинститут, занимал ведущие позиции по многим видам спорта в республике. Под руководством Тимофея Буркина мужская и женская команды по волейболу успешно выступали на зональных, российских и всесоюзных соревнованиях среди сельскохозяйственных вузов страны, - сообщает пресс-служба БГСХА.

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Бурятия спорт волейбол

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