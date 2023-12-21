Анна Сушко выиграла «бронзу» в миксте
С 10 по 19 декабря в городе Ижевск прошёл финал кубка России по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 38 регионов страны.
В последний день финальных соревнований по стрельбе из пневматического оружия спортсменка из Бурятии Анна Сушко заняла третье место среди мужчин и женщин в упражнении «ВП-ПС» (пара смешанная). В паре с ней выступал Владислав Фетисов из Москвы. В матче за бронзовую медаль спортсмены победили представителей Удмуртии.
Анну Сушко тренирует Дарья Бондарева, сообщает СШОР №2 Улан-Удэ.
Стрелок из Бурятии стала призёром кубка России
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