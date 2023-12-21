Стало известно новое расписание движения
В Улан-Удэ с 22 декабря по просьбам пассажиров на автобусном маршруте №27 увеличено с двух до трех единиц количество автобусов в будние дни.
В выходные дни расписание на маршруте №27 осталось прежним, сообщает администрация Октябрьского района.
Актуальный график показан на карточке.
В Улан-Удэ на маршрут №27 добавили ещё один автобус в будние дни
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