Мужчина обвинил своё начальство в дискриминации
Жителю бурятской столицы не удалось засудить руководство, которое занизило ему премию. Он устроился на работу по срочному трудовому договору одновременно с другим сотрудником. Последний при увольнении получил окончательный расчёт. При этом премия у него оказалась больше.
Улан-удэнец решил, что это несправедливо и что он стал жертвой трудовой дискриминации. И пошёл в суд. Там в иске отказали. При рассмотрении дела служители Фемиды руководствовались статьями № 129, 133, 135 и 191 Трудового кодекса РФ, а также положениями локальных нормативных актов компании и условиями трудового договора между истцом и его работодателем.
Как выяснилось, выплата какой-либо премии «ущемлённому» сотруднику не предусмотрена и не гарантирована, она не является обязательной частью зарплаты, а носит стимулирующий характер. На размер такого денежного поощрения влияют различные факторы и выдаётся оно, если у организации есть на то финансовые возможности.
Суд пришёл к выводу, что премия – право работодателя и выплачивать мужчине такое же вознаграждение, как и его коллегам, начальство не обязано. К тому же работник не представил какие-либо доказательства своей дискриминации. Мужчина обжаловал решение Октябрьского районного суда Улан-Удэ в Верховном суде Бурятии, но там его оставили без изменения.
Улан-удэнец дошёл до Верховного суда из-за премии
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