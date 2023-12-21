21 декабря

20 декабря

Популярное

В Бурятии женщина отсудила деньги за ДТП с коровой

В Бурятии женщина отсудила деньги за ДТП с коровой
Общество,  Фото:pixabay.com
Она врезалась в бурёнку, переходившую дорогу

Всё произошло ещё в конце июля в Мухоршибирском районе. Тогда водитель автомобиля врезалась в одну из коров, которых в тот момент перегоняла через дорогу хозяйка. Машина получила повреждения.
 
Женщина решила взыскать материальный ущерб с владелицы скота и обратился с соответствующим иском в суд – заявила, что на улице уже было темно, а видимость – плохой и предотвратить столкновение с животным она не могла.

Хозяйка же бурёнок утверждала, что когда она перегоняла коров на пастбище через дорогу, всё было прекрасно видно. По её мнению, водитель просто нарушила ПДД, превысив скорость.

Служители Фемиды пришли к выводу, что обе дамы отчасти виновны в аварии. Владелица КРС, по их мнению, перегоняла сельхозживотных ненадлежащим образом и потому корова оказалась на проезжей части. А автомобилист нарушила пункт 10.1 ПДД. К тому же авто считается источником повышенной опасности, что само по себе накладывает дополнительную ответственность. В итоге суд частично удовлетворил иск о возмещении имущественного ущерба, определив степень вины между сторонами в пропорции 90% со стороны истца и 10% – со стороны ответчика.
ДТП коровы суд ущерб

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Танцоры из Бурятии выиграли московский турнир
Танцоры из Бурятии выиграли московский турнир
Общество, 21.12.2023
Всего в турнире приняли участие 2 514 танцевальных пар
В Бурятии женщина отсудила деньги за ДТП с коровой
В Бурятии женщина отсудила деньги за ДТП с коровой
Общество, 21.12.2023
Она врезалась в бурёнку, переходившую дорогу
Улан-удэнец дошёл до Верховного суда из-за премии
Улан-удэнец дошёл до Верховного суда из-за премии
Общество, 21.12.2023
Мужчина обвинил своё начальство в дискриминации

В Бурятии таможенники передали культурную ценность в музей
В Бурятии таможенники передали культурную ценность в музей
Общество, 21.12.2023
Старинные литографии пытались нелегально вывезти из России
Путешественник из Бурятии решил покорить высочайшую вершину Австралии
Путешественник из Бурятии решил покорить высочайшую вершину Австралии
Общество, 21.12.2023
Ради этого Андрей Муравьёв отправился на самый отдалённый континент планеты
В посёлке Бурятии люди остались без единственной водоколонки
В посёлке Бурятии люди остались без единственной водоколонки
Общество, 21.12.2023
Устройство на одной из улиц никто не обслуживает
В Бурятии стартовали соревнования «Тактический стрелок»
В Бурятии стартовали соревнования «Тактический стрелок»
Общество, 21.12.2023
Соревнования проводятся на полигоне «Дивизионный»
В Бурятии сельчане пожаловались на ставший опасным мост
В Бурятии сельчане пожаловались на ставший опасным мост
Общество, 21.12.2023
Они заявили, что переправу не чистят от снега уже 10 дней
Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю
Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю
Общество, 21.12.2023
Специалисты объяснили, как выбрать новогоднее дерево
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Общество, 21.12.2023
Стала известна причина их появления в небе над городом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^