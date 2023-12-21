В Бурятии стартовали соревнования «Тактический стрелок»

Общество, Фото: из архива

Соревнования проводятся на полигоне «Дивизионный»



На полигоне «Дивизионный» в Бурятии проводятся соревнования в рамках первого этапа конкурса «Тактический стрелок». В состязаниях по армейской тактической стрельбе принимают участие военнослужащие Восточного военного округа, представители Росгвардии, Воздушно-космических сил России.



- Армейская тактическая стрельба имеет больше прикладное значение для военнослужащих, так как помогает при штурме позиций и зданий. Также нарабатываются навыки обращения с оружием, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Представители ВВО отметили, что в соревнованиях есть очень интересные упражнения – в частности, зачистка зданий, траншей, а также стрельба по мишеням на максимальной дальности, работа военнослужащих в паре.

