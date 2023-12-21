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В Иркутской области инспекторы ДПС помогли ехавшему в Иран дальнобойщику

В Иркутской области инспекторы ДПС помогли ехавшему в Иран дальнобойщику
Общество,  Фото:телеграм-канал Ирины Волк
Большегруз заглох на трассе

На трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области полицейские оказали помощь дальнобойщику, у которого сломалась фура из-за сильных морозов. Мужчина оказался иностранцем, он вёз груз в Иран. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Получив сигнал из дежурной части, инспекторы Николай Кушнаренко и Андрей Шумаков нашли на трассе фуру, в кабине которой находился замерзающий водитель-иностранец.

- Мужчина плохо владел русским языком, но смог объяснить, что во время движения машина заглохла. Запустить двигатель в 40-градусный мороз не удалось, - сообщила Ирина Волк.

Полицейские отвезли водителя в автомагазин, а затем помогли завести двигатель.

Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и продолжил свой маршрут.
полиция дальнобойщики

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