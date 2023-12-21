В Иркутской области инспекторы ДПС помогли ехавшему в Иран дальнобойщику

Общество, Фото: телеграм-канал Ирины Волк

Большегруз заглох на трассе



На трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе Иркутской области полицейские оказали помощь дальнобойщику, у которого сломалась фура из-за сильных морозов. Мужчина оказался иностранцем, он вёз груз в Иран. Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Получив сигнал из дежурной части, инспекторы Николай Кушнаренко и Андрей Шумаков нашли на трассе фуру, в кабине которой находился замерзающий водитель-иностранец.



- Мужчина плохо владел русским языком, но смог объяснить, что во время движения машина заглохла. Запустить двигатель в 40-градусный мороз не удалось, - сообщила Ирина Волк.



Полицейские отвезли водителя в автомагазин, а затем помогли завести двигатель.



Мужчина поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь и продолжил свой маршрут.

