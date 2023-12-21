В Бурятии строители приступили к возведению временного моста через Джиду

Общество, Фото: администрация Закаменского района

В селе Закаменского района капитально отремонтируют мост



В Закаменском районе Бурятии, в селе Михайловка планируется капитально отремонтировать мост через реку Джида. На период ремонтных работ местным жителям возведут временный мост. В настоящее время ведутся подготовительные работы.



Все необходимые строительные материалы для временного моста были закуплены и доставлены на объект ранее, в том числе 9 пролётов. Вчера, 20 декабря, рабочие обустраивали вахтовый посёлок, приступили к отсыпке подходов к будущему временному сооружению. Зимний период для проведения таких работ был выбран не случайно.



- Зимой в реке низкий уровень воды, и в это время мы планируем установить опоры временного моста. После установки опор и пролётов, мы начнём разбирать старый мост, - пояснили в подрядной организации.



Как сообщили в администрации Закаменского района, в проекте капитального ремонта моста предусмотрена замена балок в нескольких пролётах и ремонт остальных, омоноличивание нарушенных бетонных конструкций, замена барьерного и перильного ограждения, установка опор освещения, замена дорожного покрытия и другие мероприятия.



- Мост расположен на дороге местного значения и необходим жителям села Михайловка и местности Булуктай. Кроме того, им пользуются подразделения пограничного управления для выполнения поставленных задач по защите и охране государственной границы, - прокомментировал заместитель руководителя администрации Закаменского района Александр Тудунов.



