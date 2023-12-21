Его планируют отмечать 14 ноября
В Бурятии прошла встреча представителей профсоюзного движения республики с главой региона Алексеем Цыденовым. На ней обсуждался широкий круг вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями, социальной поддержкой и заработной платой работников. Также прозвучало предложение об учреждении Дня профсоюзного работника Бурятии.
– 14 ноября 1948 года – День образования облсовпрофа Бурят-Монгольской АССР. Мы за этой датой календаря и предлагаем закрепить День профсоюзного работника Бурятии, – с такой инициативой выступила Елена Юдаева, исполняющая обязанности председателя профсоюзного объединения Бурятии.
Глава республики поддержал это предложение.
- Новая праздничная дата будет установлена в целях популяризации профсоюзного движения в республике, признания заслуг профсоюзов в защите трудовых прав работников, развития и повышения эффективности социального партнёрства в сфере труда и формирования уважительного отношения труду в регионе, - сообщает союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия».
Также на встрече представители профсоюзов поднимали вопрос повышения заработной платы медработников, водителей, бульдозеристов и трактористов сферы лесного хозяйства, водителей сектора частных пассажироперевозок, гражданского персонала Вооружённых сил России. Кроме этого, они выдвинули ряд предложений, касающийся работников сфер здравоохранения, образования, лесного хозяйства, автотранспорта и гражданского персонала Вооружённых сил России.
В Бурятии предложили учредить День профсоюзного работника
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