Сейчас мужчина получает амбулаторное лечение по месту проживания
Специалисты отделения кардиохирургии краевой клинической больницы Забайкалья провели сложную операцию по удалению аневризмы брюшной аорты после её разрыва и спасли пациента от смерти.
Пациента 66 лет из Сретенского района доставили в учреждение с признаками разрыва аорты, аневризма которой занимала почти всю брюшную полость. Экстренная операция оказалась сложной не только из-за внутреннего кровотечения, но ещё и из-за расположения повреждённого участка аорты – ниже почечных артерий. Хирурги заменили его искусственным протезом.
После операции из-за высокого риска различных осложнений пациент более 10 дней находился под наблюдением врачей и получал необходимое комплексное лечение. В итоге данные компьютерной томографии подтвердили, что протез функционирует успешно. Мужчина выписан и получает амбулаторное лечение по месту проживания, сообщает пресс-служба краевой клинической больницы Забайкалья
Забайкальские кардиохирурги спасли жизнь пациенту после разрыва аорты
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сейчас мужчина получает амбулаторное лечение по месту проживания
На нём проведут дорожные работы
В следующем году им будет учитель Мысовской школы
В селе Закаменского района капитально отремонтируют мост
Его планируют отмечать 14 ноября
Стало известно новое расписание движения
Анна Сушко выиграла «бронзу» в миксте
Баир Батлаев встретится с бронзовым призёром чемпионата мира
У жителей Закаменского района одновременно появились дочка и сын
Чтобы купить билеты по спецтарифу, жителям республики придётся искать авиакассы
Его уже оценили автомобилисты
Там появилась комиссия по сохранению и укреплению традиционных ценностей
На неё «повесили» игрушки в виде зверей, обитающих в республике
Он же оказался самым универсальным
Туда даже выезжала спецкомиссия