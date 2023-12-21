В Восточном военном округе свыше тысячи новобранцев приняли присягу

Все они призваны в рамках осеннего призыва



К военной присяге приведены свыше 1100 новобранцев соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО). Они были призваны в ряды Вооружённых сил в рамках осеннего призыва 2023 года.



- Торжественные мероприятия принятия военной присяги молодым пополнением начинались с выноса государственного флага Российской Федерации и боевых знамен воинских частей. После чего военнослужащие взяли на себя обязательство достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество. С принятием присяги новобранцев поздравили командиры воинских частей и соединений, - рассказали в пресс-службе ВВО.



Новобранцы прошли курс общевойсковой подготовки, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.



