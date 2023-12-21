Кяхта примет республиканский турнир по гиревому спорту

Соревноваться будут школьники и учащиеся техникумов



23 декабря в Кяхте состоится X республиканский турнир по гиревому спорту среди школьников и учащихся техникумов. Соревнования посвящены памяти ветеранов педагогического труда, чемпионов России 50-х годов Аносова П.И. и Кравцова Г.М. Турнир проведут в районном спортивном комплексе «Олимп».



Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 150 спортсменов из 12 районов Бурятии и города Улан-Удэ. Допускаются все желающие, прошедшие начальную подготовку в спортивных школах, мальчики, юноши и старшие юноши, младшие девушки и старшие девушки, а также тренеры-представители. На турнире возможно выполнение юношеских и спортивных разрядов до уровня КМС России. Заявки на участие подаются при взвешивании в день начала соревнований.



Взвешивание участников состоится 23 декабря с 8:00 до 10:00. Парад открытия и начало соревнований запланировано на 11:00.



Возрастное ограничение: 0+.

