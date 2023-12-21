Житель Бурятии задолжал своему ребёнку, живущему в Краснодаре

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На должника подали в суд



В прокуратуру Тарбагатайского района Бурятии обратилась жительница Краснодара, инвалид I группы.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, женщина получает алименты на содержание ребёнка от бывшего супруга, проживающего в селе Верхний Саянтуй. По решению суда отец обязан выплачивать алименты в размере одного прожиточного минимума ежемесячно. Однако с 2014 года мужчина вовремя не перечисляет деньги.



В суд был подан иск о взыскании с должника неустойки за просрочку выплаты алиментных обязательств. Тарбагатайский районный суд иск удовлетворил, взыскал с отца ребёнка более 50 тысяч рублей.



Решение не вступило в законную силу.

