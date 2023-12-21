В Бурятии назначен посол классных руководителей

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В следующем году им будет учитель Мысовской школы



Послом форума классных руководителей от Республики Бурятия была назначена Наталья Клепалова, учитель начальных классов Мысовской школы № 56.



Задачи, стоящие перед послом от республики, не просты: объединение учителей своего региона, организация мероприятий, участие в конкурсах. Посол должен быть активным, чутким, общительным, умеющим слушать и принимать решения.



- Наталья Клепалова, моя коллега, прекрасный человек и замечательный друг! Я рада, что именно она стала моим последователем, - заявила Елена Вострикова, учитель Мысовской школы №56, амбассадор «Форума классных руководителей».



Форум классных руководителей – это большое педагогическое сообщество: более 180 тыс. классных руководителей и кураторов студенческих педагогических отрядов. Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, здесь каждый найдёт поддержку, вдохновение и новые возможности для профессионального и личностного роста.



