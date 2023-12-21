В следующем году им будет учитель Мысовской школы
Послом форума классных руководителей от Республики Бурятия была назначена Наталья Клепалова, учитель начальных классов Мысовской школы № 56.
Задачи, стоящие перед послом от республики, не просты: объединение учителей своего региона, организация мероприятий, участие в конкурсах. Посол должен быть активным, чутким, общительным, умеющим слушать и принимать решения.
- Наталья Клепалова, моя коллега, прекрасный человек и замечательный друг! Я рада, что именно она стала моим последователем, - заявила Елена Вострикова, учитель Мысовской школы №56, амбассадор «Форума классных руководителей».
Форум классных руководителей – это большое педагогическое сообщество: более 180 тыс. классных руководителей и кураторов студенческих педагогических отрядов. Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, здесь каждый найдёт поддержку, вдохновение и новые возможности для профессионального и личностного роста.
В Бурятии назначен посол классных руководителей
Общество, Фото:
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