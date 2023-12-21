21 декабря

20 декабря

Популярное

Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю

Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалисты объяснили, как выбрать новогоднее дерево

До Нового года остаётся чуть больше недели. С 22 декабря в столице Бурятии заработают ёлочные базары, где все желающие смогут приобрести «лесную красавицу». Жители районов могут сделать это в ближайших лесничествах и лесхозах. 

Как правильно выбрать главный праздничный атрибут, рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Новогодние деревья советуют покупать только в официальных точках продаж, о которых говорилось выше, а не с рук у так называемых «чёрных» лесорубов. Делать это лучше в 20-х числах декабря, иначе иголки осыплются ещё до того, как закончатся праздники.

Следует брать ель с одной макушкой, а не двумя-тремя, и ровным, достаточно толстым стволом без трещин – такая простоит дольше. Ветки должны быть гибкими, а не сухими и ломкими, а иголки – эластичными, насыщенного изумрудного цвета.

- Ударьте стволом о землю или слегка потрясите ёлку – если иголки сильно осыпаются, это плохой признак, – отмечают в Роспотребнадзоре. – Разотрите несколько хвоинок в ладонях – должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая и крошащаяся и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.

Попросите продавца упаковать ёлку в пластиковую сетку-рукав, а дома дайте ей постепенно «адаптироваться» к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место – например, на балкон. Если вы сделали выбор в пользу искусственной, помните, чтобы ветви были без острых краёв, оголённой проволоки или зазубрин. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не отвечающих нормативам.

- Слегка потяните за хвоинки – они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против их роста – качественные быстро примут первоначальную форму, – отметили в ведомстве.

Убедитесь, что на упаковке указаны дата изготовления, правила и условия эксплуатации, материал, из которого изготовлено дерево, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии, плюс информация о пожарной безопасности. 
ёлка Новый год безопасность Роспотребнадзор

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчане пожаловались на ставший опасным мост
В Бурятии сельчане пожаловались на ставший опасным мост
Общество, 21.12.2023
Они заявили, что переправу не чистят от снега уже 10 дней
Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю
Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю
Общество, 21.12.2023
Специалисты объяснили, как выбрать новогоднее дерево
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Общество, 21.12.2023
Стала известна причина их появления в небе над городом
Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов
Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов
Общество, 21.12.2023
К концу недели в столице республики обещают всего -13 градусов
В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари
В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари
Общество, 21.12.2023
Люди там ходят впотьмах и натыкаются на коров
В Бурятии жители райцентра пожаловались на холод в школе
В Бурятии жители райцентра пожаловались на холод в школе
Общество, 21.12.2023
Они заявили, что из-за этого постоянно болеют дети
В Улан-Удэ парализовано движение трамваев
В Улан-Удэ парализовано движение трамваев
Общество, 21.12.2023
Это произошло в утренний час пик
Январь в Бурятии будет теплее, чем обычно
Январь в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, 21.12.2023
Синоптики рассказали, чего ждать жителям республики от второго зимнего месяца

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^