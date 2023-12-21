Жителям Бурятии посоветовали трясти ёлки и бить ими о землю



До Нового года остаётся чуть больше недели. С 22 декабря в столице Бурятии До Нового года остаётся чуть больше недели. С 22 декабря в столице Бурятии заработают ёлочные базары, где все желающие смогут приобрести «лесную красавицу». Жители районов могут сделать это в ближайших лесничествах и лесхозах.





Как правильно выбрать главный праздничный атрибут, рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора. Новогодние деревья советуют покупать только в официальных точках продаж, о которых говорилось выше, а не с рук у так называемых «чёрных» лесорубов. Делать это лучше в 20-х числах декабря, иначе иголки осыплются ещё до того, как закончатся праздники.



Следует брать ель с одной макушкой, а не двумя-тремя, и ровным, достаточно толстым стволом без трещин – такая простоит дольше. Ветки должны быть гибкими, а не сухими и ломкими, а иголки – эластичными, насыщенного изумрудного цвета.



- Ударьте стволом о землю или слегка потрясите ёлку – если иголки сильно осыпаются, это плохой признак, – отмечают в Роспотребнадзоре. – Разотрите несколько хвоинок в ладонях – должен ощущаться характерный запах хвои. Сухая, пожелтевшая и крошащаяся и отсутствие аромата – признаки давно срубленного дерева.



Попросите продавца упаковать ёлку в пластиковую сетку-рукав, а дома дайте ей постепенно «адаптироваться» к теплу, поместив на два-три часа в прохладное место – например, на балкон. Если вы сделали выбор в пользу искусственной, помните, чтобы ветви были без острых краёв, оголённой проволоки или зазубрин. Едкий химический запах говорит об использовании материалов, не отвечающих нормативам.



- Слегка потяните за хвоинки – они не должны отрываться. Проведите по ветке ладонью против их роста – качественные быстро примут первоначальную форму, – отметили в ведомстве.



Убедитесь, что на упаковке указаны дата изготовления, правила и условия эксплуатации, материал, из которого изготовлено дерево, данные о производителе и предприятии, принимающем претензии, плюс информация о пожарной безопасности.

