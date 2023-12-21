Вопрос решался через суд
В Улан-Удэ пенсионеру вернули похищенные со счёта деньги и выплатили компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
В октябре 2022 года неизвестные похитили с банковского счёта пенсионера более 60 тысяч рублей.
Пожилой мужчина обратился за помощью в прокуратуру. Прокурор Железнодорожного района подал в суд иск о признании факта хищения денег страховым случаем и возмещении имущественного и морального вреда организацией, с которой заключён договор страхования риска утраты денежных средств.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление и взыскал со страховой компании в пользу пенсионера 105 тысяч рублей.
Решение исполнено, страховая компания выплатила деньги полностью.
В Улан-Удэ страховая компенсировала пенсионеру украденные со счёта деньги
Общество, Фото:
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