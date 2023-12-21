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В Улан-Удэ страховая компенсировала пенсионеру украденные со счёта деньги

В Улан-Удэ страховая компенсировала пенсионеру украденные со счёта деньги
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Вопрос решался через суд

В Улан-Удэ пенсионеру вернули похищенные со счёта деньги и выплатили компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

В октябре 2022 года неизвестные похитили с банковского счёта пенсионера более 60 тысяч рублей.

Пожилой мужчина обратился за помощью в прокуратуру. Прокурор Железнодорожного района подал в суд иск о признании факта хищения денег страховым случаем и возмещении имущественного и морального вреда организацией, с которой заключён договор страхования риска утраты денежных средств.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление и взыскал со страховой компании в пользу пенсионера 105 тысяч рублей.

Решение исполнено, страховая компания выплатила деньги полностью.
прокуратура страхование

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