В Улан-Удэ страховая компенсировала пенсионеру украденные со счёта деньги

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Вопрос решался через суд



В Улан-Удэ пенсионеру вернули похищенные со счёта деньги и выплатили компенсацию морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.



В октябре 2022 года неизвестные похитили с банковского счёта пенсионера более 60 тысяч рублей.



Пожилой мужчина обратился за помощью в прокуратуру. Прокурор Железнодорожного района подал в суд иск о признании факта хищения денег страховым случаем и возмещении имущественного и морального вреда организацией, с которой заключён договор страхования риска утраты денежных средств.



Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Однако Верховный суд республики удовлетворил апелляционное представление и взыскал со страховой компании в пользу пенсионера 105 тысяч рублей.



Решение исполнено, страховая компания выплатила деньги полностью.

