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Над столицей Бурятии разлетались самолёты

Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Общество, 
Стала известна причина их появления в небе над городом

Жители бурятской столицы в последнее время всё чаще замечают кружащие над городом самолёты и сообщают об этом в соцсетях. Горожане выдвигали разные версии по этому поводу, включая учения. А некоторые жаловались, что даже не могут из-за них уснуть.

Разгадка проста – появление самолётов в небе над Улан-Удэ связано с возрождением 600-го полка военно-транспортной авиации, который сократили 25 лет назад. Об этом знаменательном событии сообщил в начале декабря глава республики. В честь него даже устроили праздничный концерт.

Судя по фото, которое опубликовал тогда Алексей Цыденов, полк будет базироваться на аэродроме «Восточный». Его военные делят с Улан-Удэнским авиационным заводом. Кстати, в сторону центра города оттуда последние два года постоянно взлетают военно-транспортные самолёты Ил-76. Полёты транспортников с аэродрома активизировались и после начала кампании в Сирии осенью 2015-го.

Правда, некоторые наши земляки недовольны происходящим. «Нельзя над лесом летать? Реально напрягают уже. Постоянный шум, так ещё и над домами», «Если честно, раздражает», «А можно ночью не надо?», – пишут жаждущие тишины улан-удэнцы в соцсетях.
самолеты авиация военные

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