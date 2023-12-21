21 декабря

20 декабря

Популярное

Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов

Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К концу недели в столице республики обещают всего -13 градусов

Аномальные морозы в Бурятии наконец-то отступят. Они продержатся ещё два-три дня, а после пойдут на спад. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, потепление, вызванное атлантическим циклоном, затронет и дальневосточные регионы.

По данным синоптиков, в воскресенье, 24 декабря, в Улан-Удэ ожидается -13 градусов, а в соседней Чите – 17ºС ниже нуля. В ближайшие же два дня столбик термометра в республике ночами будет опускаться до -38, а кое-где – до -40, -45, по Прибайкалью – до -28. Днём обещают до -27, местами – до -34, на побережье Байкала – до -17 градусов. Там возможен небольшой снег, в остальных районах – преимущественно без осадков. 
погода прогноз погоды потепление

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Общество, 21.12.2023
Стала известна причина их появления в небе над городом
Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов
Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов
Общество, 21.12.2023
К концу недели в столице республики обещают всего -13 градусов
В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари
В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари
Общество, 21.12.2023
Люди там ходят впотьмах и натыкаются на коров
В Бурятии жители райцентра пожаловались на холод в школе
В Бурятии жители райцентра пожаловались на холод в школе
Общество, 21.12.2023
Они заявили, что из-за этого постоянно болеют дети
В Улан-Удэ парализовано движение трамваев
В Улан-Удэ парализовано движение трамваев
Общество, 21.12.2023
Это произошло в утренний час пик
Январь в Бурятии будет теплее, чем обычно
Январь в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, 21.12.2023
Синоптики рассказали, чего ждать жителям республики от второго зимнего месяца
В Бурятии назвали победителей первенства по картингу
В Бурятии назвали победителей первенства по картингу
Общество, 21.12.2023
Соревнования состоялись в столице республики
Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, 21.12.2023
Команда республики завоевала «бронзу»
Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр
Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр
Общество, 21.12.2023
В этот период бык становится «разговорчивым»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^