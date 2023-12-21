Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

К концу недели в столице республики обещают всего -13 градусов



Аномальные морозы в Бурятии наконец-то отступят. Они продержатся ещё два-три дня, а после пойдут на спад. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, потепление, вызванное атлантическим циклоном, затронет и дальневосточные регионы.



По данным синоптиков, в воскресенье, 24 декабря, в Улан-Удэ ожидается -13 градусов, а в соседней Чите – 17ºС ниже нуля. В ближайшие же два дня столбик термометра в республике ночами будет опускаться до -38, а кое-где – до -40, -45, по Прибайкалью – до -28. Днём обещают до -27, местами – до -34, на побережье Байкала – до -17 градусов. Там возможен небольшой снег, в остальных районах – преимущественно без осадков.