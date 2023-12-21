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Из Читы в Москву откроют рейсы на аэробусах

Из Читы в Москву откроют рейсы на аэробусах
Общество,  Фото:pixabay.com

Полёты стартуют 16 апреля

С 16 апреля 2024 года авиакомпания iFly Airlines запускает полётную программу из Читы в Москву. Самолёты будут летать в московский аэропорт Внуково, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Прямые рейсы в столицу нашей страны будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжном дальнемагистральном самолете Airbus A330», - отметили в аэропорту.

Airbus будет прилетать в Читу из Москвы в 03:50 по местному времени, а обратный рейс назначен на 06:30.

По данным «Байкал-Daily», аэробусы A330 авиакомпании iFly берут на борт до 378 пассажиров.

Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания iFly Airlines в летнем сезоне 2024 года продолжит выполнение прямых рейсов из Читы в Сочи и Санкт-Петербург.

Полёты в Сочи с 31 мая по 29 октября обещаны и жителям Улан-Удэ из аэропорта «Байкал» два раза в неделю.

Справка:

I Fly Airlines (юридическое название — ООО «Ай флай», переводится как «Я летаю») — российская чартерная авиакомпания, выполняющая международные рейсы в интересах туристических операторов: TEZ TOUR, Tempus tour, Sanya и Tui. Авиакомпания также выполняет внутренние регулярные пассажирские перевозки и перевозки грузов. C момента основания в 2009 году базируется в московском аэропорту Внуково.

Флот «Ай Флай» состоит из нескольких бортов Airbus A330-200/300 с дальностью полёта 10800 км. В самолётах авиакомпании предусмотрен только эконом-класс.

Авиакомпания iFly – входит в топ-20 российских авиаперевозчиков. 

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