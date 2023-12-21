21 декабря

20 декабря

Популярное

В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари

В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари
Общество,  Фото:Pixabay.com
Люди там ходят впотьмах и натыкаются на коров

Жители мухоршибирского села Подлопатки пожаловались на погасшие уличные фонари. По их словам, продолжается это уже года четыре. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» сельчане уточнили, будут ли фонари гореть и когда это произойдёт.

- Летом ещё как-то терпимо – и то темно, ненароком на корову наткнёшься. А зимой темнеет рано. Школьники идут домой и в целом скользко, дорогу не видно, – отметили они.

Глава сельского поселения «Подлопатинское» Валентина Сутурина пояснила, что уличные фонари заработают, когда на это появятся деньги. Власти рассчитывают на самообложение (добровольный разовый взнос на целевые нужды, который делает население – прим.).

- Ранее установленное освещение пришло в негодность, а в бюджете поселения статьи расходов на него нет. Планируется на весну, – подчеркнула Валентина Сутурина.
уличное освещение деньги

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Над столицей Бурятии разлетались самолёты
Общество, 21.12.2023
Стала известна причина их появления в небе над городом
Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов
Бурятию ждёт резкое потепление после жгучих морозов
Общество, 21.12.2023
К концу недели в столице республики обещают всего -13 градусов
В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари
В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари
Общество, 21.12.2023
Люди там ходят впотьмах и натыкаются на коров
В Бурятии жители райцентра пожаловались на холод в школе
В Бурятии жители райцентра пожаловались на холод в школе
Общество, 21.12.2023
Они заявили, что из-за этого постоянно болеют дети
В Улан-Удэ парализовано движение трамваев
В Улан-Удэ парализовано движение трамваев
Общество, 21.12.2023
Это произошло в утренний час пик
Январь в Бурятии будет теплее, чем обычно
Январь в Бурятии будет теплее, чем обычно
Общество, 21.12.2023
Синоптики рассказали, чего ждать жителям республики от второго зимнего месяца
В Бурятии назвали победителей первенства по картингу
В Бурятии назвали победителей первенства по картингу
Общество, 21.12.2023
Соревнования состоялись в столице республики
Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Волейболисты Бурятии стали призёрами первенства ДФО
Общество, 21.12.2023
Команда республики завоевала «бронзу»
Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр
Этнографический музей в Улан-Удэ показал яка во время брачных игр
Общество, 21.12.2023
В этот период бык становится «разговорчивым»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^