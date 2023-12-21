В селе в Бурятии четвёртый год не работают фонари



Жители мухоршибирского села Подлопатки пожаловались на погасшие уличные фонари. По их словам, продолжается это уже года четыре. В группе «Мухоршибирь-инфо.24/7» сельчане уточнили, будут ли фонари гореть и когда это произойдёт.



- Летом ещё как-то терпимо – и то темно, ненароком на корову наткнёшься. А зимой темнеет рано. Школьники идут домой и в целом скользко, дорогу не видно, – отметили они.



Глава сельского поселения «Подлопатинское» Валентина Сутурина пояснила, что уличные фонари заработают, когда на это появятся деньги. Власти рассчитывают на самообложение (добровольный разовый взнос на целевые нужды, который делает население – прим.).



- Ранее установленное освещение пришло в негодность, а в бюджете поселения статьи расходов на него нет. Планируется на весну, – подчеркнула Валентина Сутурина.