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В Улан-Удэ днём не выше -26 градусов

В Улан-Удэ днём не выше -26 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Утром местами морозные туманы и дымка

По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря держится аномально-холодная погода. Осадки обойдут стороной. Утром местами морозные туманы и дымка.

Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью достигала отметки -34,-39, местами -41,-46, по Прибайкалью -24,-29. Днём -23,-28, местами -29,-34, по Прибайкалью и юго-западу до -13,-18.

В Улан-Удэ снега не будет. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью опускалась до -35,-37 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметки -26,-28.
прогноз погоды

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