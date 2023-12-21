В Улан-Удэ днём не выше -26 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Утром местами морозные туманы и дымка



По данным Бурятского гидрометцентра, 21 декабря держится аномально-холодная погода. Осадки обойдут стороной. Утром местами морозные туманы и дымка.



Ветер восточный 2-7, в отдельных районах до 12 м/с. Температура ночью достигала отметки -34,-39, местами -41,-46, по Прибайкалью -24,-29. Днём -23,-28, местами -29,-34, по Прибайкалью и юго-западу до -13,-18.



В Улан-Удэ снега не будет. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью опускалась до -35,-37 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до отметки -26,-28.

