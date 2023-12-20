В Бурятии открыто движение поездов на двухпутной вставке пути на БАМе

На участке Северобайкальск - Нижнеангарск



На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) завершены основные строительно-монтажные работы на двухпутной вставке 1076 км - 1084 км. Она расположена на участке БАМа Северобайкальск - Нижнеангарск. Работы по строительству новой инфраструктуры вели в рамках масштабного инвестиционного проекта по увеличению пропускных способностей Восточного полигона, сообщает пресс-служба дороги.

Общая протяжённость построенных путей составила более 8 км, смонтировано 2 стрелочных перевода, 208 опор для новых линий контактной сети, обновлено 53 км сетей сигнализации, централизации, блокировки и связи и 12 водопропускных труб. Построено три железнодорожных моста, самый протяженный из которых 74 метра и весом 127 тонн.

Особенностью строительства на этом участке являются сложные условия местности, магистраль и автомобильная дорога на разных уровнях пролегают в теснине между склонами Байкальского хребта и побережьем Байкала. В местах, где насыпь пути сближается с автодорогой построено 12 подпорных стен общей протяжённостью 3862 метра.

Особое внимание было уделено защите озера Байкал. В теле насыпи обустроены разделяющие слои геотекстиля, которые позволяют собирать талые и дождевые воды с путей в траншеи, по которым они стекают в локальные очистные сооружения.

Открытие движения по двухпутной вставке позволит увеличить провозную способность БАМа в границах ВСЖД на участке Лена - Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год.

На участке Северобайкальск - Нижнеангарск остается 7 км в однопутном исполнении. Второй путь там будет уложен в рамках третьего этапа проекта развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.