Фура сломалась на морозе
Днём 14 декабря полицейские помогли водителю, чей большегруз заглох на одной из центральных улиц Улан-Удэ. Дальнобойщик следовал по маршруту из Перми, а в столице Бурятии неожиданно на морозах у него сломалась коробка передач.
- Управлявший фурой мужчина объяснил, что из-за сильного мороза у него вышла из строя коробка передач и самостоятельно он не может устранить неисправность. Сотрудники ДПС помогли ему отогреть замёрзший механизм и, перекрыв транспортный поток, убрать машину с оживлённого участка дороги, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Мужчина поблагодарил автоинспекторов за помощь.
Похожая ситуация произошла с девушкой-водителем автомобиля Toyota на следующий день, 15 декабря. Температура в эту ночь опустилась до минус 37, а самостоятельно заменить спустившее колесо девушка не смогла. Сотрудники ГИБДД помогли автолюбительнице поменять колесо.
Вечером 12 декабря полицейские оказали помощь девушке, в машине которой закончился бензин. Сама девушка ждала, когда ей привезут топливо. Иномарку, стоявшую на дороге с включёнными аварийными сигналами, правоохранители вытолкали на обочину.
Аналогичным образом автоинспекторы посодействовали водителю автомобиля Ford Focus. На оживлённом участке дороги на проспекте 50 лет Октября произошла поломка трансмиссии.
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли дальнобойщику из Перми
Общество, Фото:
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