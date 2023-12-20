Решения принимали директора школ
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария на сетях водоснабжения на острове Спасский. Там обрушилась одна из двух ниток трубопровода. Удалось обойтись без отключения холодного водоснабжения, но на время ремонтных работ для экономии воды отключили горячее водоснабжение в Октябрьском районе.
- Мы проинформировали наши подведомственные учреждения – школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. В сообщении у нас было, что будет ограничение системы водоснабжения. Вместе с тем, мы руководителям дали установку – смотрите по ситуации: это ограничение или полное отключение. Мы понимаем, что ситуация аварийности непредсказуема. В связи с чем каждое учреждение в течение часа анализировало, что происходит с системой водоснабжения, - сообщила председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Митрофанова.
В связи с аварией на дистанционный формат второй смены сегодня перешли 14 школ района: №№ 12, 18, 19, 20, 25, 31, 32, 47, 50, 52, 55, 56, 57.
В штатном режиме продолжают работу восемь школ: №№ 5, 15, 17, 29, 35, вечерние школы №3 и №14.
Школа №108 обучается в одну смену, там учебный процесс завершён.
- Школа № 63 во вторую смену отменили занятия начальных классов, 6 -7 обучаются (смотрят по ситуации, в случае отключения водоснабжения детей распустят по домам), - пояснили в комитете по образованию.
Работы по устранению аварии продолжаются.
- На месте работают порядка 50 человек. Сейчас бригады подготавливают врезки для временных трубопроводов и заглушку для обрушившегося водовода. После завершения этих работ мы сможем проложить временный трубопровод, - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.
Точное время завершения работ пока неизвестно. Утром сообщалось, что на устранение аварии понадобится порядка суток, позже власти заверили, что работы постараются окончить раньше.
Часть школ Улан-Удэ ушла на дистант из-за коммунальной аварии
Общество, Фото:
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Решения принимали директора школ
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