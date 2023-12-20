20 декабря

19 декабря

Популярное

Часть школ Улан-Удэ ушла на дистант из-за коммунальной аварии

Часть школ Улан-Удэ ушла на дистант из-за коммунальной аварии
Общество,  Фото:МУП "Водоканал"
Решения принимали директора школ

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария на сетях водоснабжения на острове Спасский. Там обрушилась одна из двух ниток трубопровода. Удалось обойтись без отключения холодного водоснабжения, но на время ремонтных работ для экономии воды отключили горячее водоснабжение в Октябрьском районе.

- Мы проинформировали наши подведомственные учреждения – школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. В сообщении у нас было, что будет ограничение системы водоснабжения. Вместе с тем, мы руководителям дали установку – смотрите по ситуации: это ограничение или полное отключение. Мы понимаем, что ситуация аварийности непредсказуема. В связи с чем каждое учреждение в течение часа анализировало, что происходит с системой водоснабжения, - сообщила председатель комитета по образованию городской администрации Татьяна Митрофанова.

В связи с аварией на дистанционный формат второй смены сегодня перешли 14 школ района: №№ 12, 18, 19, 20, 25, 31, 32, 47, 50, 52, 55, 56, 57.

В штатном режиме продолжают работу восемь школ: №№ 5, 15, 17, 29, 35, вечерние школы №3 и №14.

Школа №108 обучается в одну смену, там учебный процесс завершён.

- Школа № 63 во вторую смену отменили занятия начальных классов, 6 -7 обучаются (смотрят по ситуации, в случае отключения водоснабжения детей распустят по домам), - пояснили в комитете по образованию.

Работы по устранению аварии продолжаются.

- На месте работают порядка 50 человек. Сейчас бригады подготавливают врезки для временных трубопроводов и заглушку для обрушившегося водовода. После завершения этих работ мы сможем проложить временный трубопровод, - сообщил директор МУП «Водоканал» Дмитрий Скакалин.

Точное время завершения работ пока неизвестно. Утром сообщалось, что на устранение аварии понадобится порядка суток, позже власти заверили, что работы постараются окончить раньше
школы коммунальная авария

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ «пропесочили» скользкие улицы
В Улан-Удэ «пропесочили» скользкие улицы
Общество, 20.12.2023
За сутки на городские дороги высыпали почти 500 тонн песка
В Улан-Удэ старому умирающему котику ищут дом
В Улан-Удэ старому умирающему котику ищут дом
Общество, 20.12.2023
Волонтёры хотят, чтобы он провёл остаток своих дней в семье
Часть жителей Бурятии игнорируют ремни безопасности
Часть жителей Бурятии игнорируют ремни безопасности
Общество, 20.12.2023
Они не пристёгиваются ни на передних, ни на задних сиденьях
В Бурятии два села перешли на режим повышенной готовности
В Бурятии два села перешли на режим повышенной готовности
Общество, 20.12.2023
Есть угроза подтопления наледными водами
В Улан-Удэ без света остались более 2,5 тысяч человек
В Улан-Удэ без света остались более 2,5 тысяч человек
Общество, 20.12.2023
Виновниками стали нерадивые рабочие
«А вокруг – самовыгул»: Тренд на ролики в стиле «Слова пацана» дошёл до Бурятии
«А вокруг – самовыгул»: Тренд на ролики в стиле «Слова пацана» дошёл до Бурятии
Общество, 20.12.2023
С помощью фраз из популярного сериала о своей работе рассказали сотрудники ветуправления

В разгар зимы в Улан-Удэ стригут кустарники вдоль дороги
В разгар зимы в Улан-Удэ стригут кустарники вдоль дороги
Общество, 20.12.2023
Проводятся те работы, которые невозможно сделать летом
В Бурятии первокурсники смастерили экокормушки для птиц
В Бурятии первокурсники смастерили экокормушки для птиц
Общество, 20.12.2023
Съедобные шарики повесят на деревьях
Жители села в Бурятии «потеряли» Вечный огонь
Жители села в Бурятии «потеряли» Вечный огонь
Общество, 20.12.2023
Как выяснилось, по настоящему «вечным» он не будет  
Библиотека улан-удэнской колонии получила 100 книг
Библиотека улан-удэнской колонии получила 100 книг
Общество, 20.12.2023
Их передали городские библиотеки
В Улан-Удэ дети рискуют провалиться под землю возле гимназии
В Улан-Удэ дети рискуют провалиться под землю возле гимназии
Общество, 20.12.2023
Недалеко от неё образовалась опасная яма, припорошенная снегом

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^