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Бурятский научный центр присоединят к институту монголоведения

Бурятский научный центр присоединят к институту монголоведения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соответствующие приказ подписан 14 декабря

В Бурятии произойдёт реорганизация института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН) и Бурятского научного центра (БНЦ СО РАН). Реорганизация будет проведена в форме присоединения БНЦ к институту монголоведения.

Объединённое учреждение сохранит название «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН». Оно станет правопреемником БНЦ СО РАН.

Соответствующий приказ №1185 «О реорганизации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук и Федерального государственного бюджетного учреждения науки Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» подписан 14 декабря министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Бурятия наука

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