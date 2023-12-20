Соответствующие приказ подписан 14 декабря
В Бурятии произойдёт реорганизация института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ СО РАН) и Бурятского научного центра (БНЦ СО РАН). Реорганизация будет проведена в форме присоединения БНЦ к институту монголоведения.
Объединённое учреждение сохранит название «Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН». Оно станет правопреемником БНЦ СО РАН.
Соответствующий приказ №1185 «О реорганизации Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук и Федерального государственного бюджетного учреждения науки Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» подписан 14 декабря министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Бурятский научный центр присоединят к институту монголоведения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они получат их до конца 2023 года
Самых метких определили в четырёх дисциплинах
Вчера в очередной раз именинником стал житель села Надеино Николай Трифонов
По итогам командного зачёта победу одержали хозяева соревнований
Соответствующие приказ подписан 14 декабря
На участке Северобайкальск - Нижнеангарск
Воспользоваться им могут пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью
Будущих мам из районов республики поголовно отправляют рожать в Улан-Удэ
Осуждённых навестили их близкие
Депутаты пообещали как можно дольше не возвращаться к этому вопросу
Он не вышел на маршрут
Это позволит провести модернизацию
Фура сломалась на морозе
Работающие горожане вспомнили, на что напрасно потратили деньги
Решения принимали директора школ