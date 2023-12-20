Шахматист из Бурятии стал лучшим на турнире памяти Алдара Цыденжапова

Общество, Фото: пресс-служба сенатора РФ Баира Жамсуева

У женщин победительницей стала представительница Забайкалья



17 декабря в Москве прошёл традиционный турнир по шахматам памяти Героя России Алдара Цыденжапова. Соревнования были приурочены ко Дню героев Отечества. Главным судьёй соревнований выступил мастер FIDE, международный арбитр - судья Карен Израэльянц.



Как сообщила помощник сенатора РФ Баира Жамсуева Саяна Аюшиева, в рамках турнира прозвучали стихи Маргариты Шиноевой, посвящённые Алдару и её песня в исполнении Дениса Мокроусова. Принял участие в проведении турнира родственник Героя России.



Лучшими шахматистами в мужском и женском зачётах турнира стали Дандар Шобоев из Бурятии и Номина Балданова из Забайкалья. Победителей наградили призами, также были вручены и другие специальные призы для спортсменов.



Результаты соревнований:



Мужчины

1 место - Шобоев Дандар

2 место - Аалиев Мукан

3 место - Гринштейн Александр



Женщины

1 место – Балданова Номина

2 место – Аюшиева Оюна

3 место – Дырхеева Наталия



Дети 7-8 лет

1 место – Баяр Б.

2 место – Пётр Ф.



Дети 9 -10 лет

1 место - Евгений П.

2 место - Нарана Б.

3 место – Филипп К.



Дети 11-13 лет

1 место - Владимир А.

2 место – Артём П.

3 место – Павел Ф.



Дети 14 – 17 лет

1 место – Александр А.

2 место – Зоригто Д.



