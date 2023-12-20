В Тарбагатайском районе Бурятии долгожитель отметил свой 90-летний юбилей

Общество, Фото: администрация Тарбагатайского района

Вчера в очередной раз именинником стал житель села Надеино Николай Трифонов



19 декабря в Тарбагатайском районе Бурятии уроженец села Надеино Николай Трофимович Трифонов отпраздновал 90-й день рождения. Поздравить юбиляра со знаменательным событием приехали представители администрации района, сельского поселения «Куйтунское», отдела социальной защиты населения. Имениннику вручили памятные подарки от районной и сельской администраций, а также приветственный адрес от президента РФ и главы республики, а также сертификат на единовременную выплату денежных средств как участнику трудового фронта. Гости выразили юбиляру слова благодарности за самоотверженный труд и пожелали крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и заботы близких людей.



Как рассказала заведующая Надеинской библиотекой Александра Аруева, родной дом, в котором прошло детство Николая Трофимовича, по-прежнему стоит в деревне, в этом доме он и сейчас проживает с сыном Семёном и его семьёй. Когда-то сюда он привёл свою молодую жену Марию, с которой они прожили более 40 лет, родили и воспитали троих детей. К сожалению, Мария Демьяновна после болезни рано ушла из жизни.



Война настигла их семью, когда мальчику было всего восемь лет. Глава семейства Трифон Федотович ушёл на фронт летом сорок первого года и пропал без вести. Лишь недавно внучки Николая Трофимовича узнали, что он погиб в концлагере фашистской Германии. Как и всем детям-ровесникам, Коле пришлось рано повзрослеть и начать насыщенную трудовую жизнь.



- Кем я только не работал! Раньше всей ребятнёй выходили в поле, вот и я вместе со всеми и косил, и сорняки в поле дёргал, и помогал старшим на кошаре, – рассказывает юбиляр. – Всю жизнь трудился здесь, в селе, чабаном: стаж работы у меня большой.



Николай Трофимович признан почётным тружеником тыла в годы Великой Отечественной войны и имеет три юбилейных медали в ознаменование Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также у юбиляра множество грамот, благодарственных писем из правления колхоза «Искра» и от администрации Тарбагатайского района.



