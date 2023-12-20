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В Улан-Удэ без света остались более 2,5 тысяч человек

В Улан-Удэ без света остались более 2,5 тысяч человек
Общество,  Фото:pixabay.com
Виновниками стали нерадивые рабочие

В Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Под отключение попали 2514 человек.

По предварительной информации, порыв на линии произошёл по вине рабочих строительной компании, занимавшейся земляными работами.

- Сегодня в 11:15 произошёл очередной порыв по вине сторонней организации. Под отключение попали 2514 человек. Обесточены: улица Моховая, посёлок Кирзавод, улицы Тропинина, Шаляпина, - сообщили в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.

Сейчас ведутся восстановительные работы. Когда они завершатся, пока неизвестно.

Энергетики отметили, что накануне в Улан-Удэ также было зафиксировано два порыва кабеля при проведении строительных работ. 
отключение света

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