В Улан-Удэ без света остались более 2,5 тысяч человек

Виновниками стали нерадивые рабочие



В Улан-Удэ произошло аварийное отключение электричества. Под отключение попали 2514 человек.



По предварительной информации, порыв на линии произошёл по вине рабочих строительной компании, занимавшейся земляными работами.



- Сегодня в 11:15 произошёл очередной порыв по вине сторонней организации. Под отключение попали 2514 человек. Обесточены: улица Моховая, посёлок Кирзавод, улицы Тропинина, Шаляпина, - сообщили в ПАО Россети Сибирь – Бурятэнерго.



Сейчас ведутся восстановительные работы. Когда они завершатся, пока неизвестно.



Энергетики отметили, что накануне в Улан-Удэ также было зафиксировано два порыва кабеля при проведении строительных работ.

