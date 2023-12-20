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Часть жителей Бурятии игнорируют ремни безопасности

Часть жителей Бурятии игнорируют ремни безопасности
Общество,  Фото:pixabay.com
Они не пристёгиваются ни на передних, ни на задних сиденьях

Подавляющее большинство жителей Бурятии не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях авто. Это выяснили представители популярного автопортала Drom. Опрос, который устроили специалисты, показал: свыше половины наших земляков (62%) пристёгиваются только если едут спереди, около водителя, 26% – и на переднем, и на заднем сиденьях, а ещё 12% вообще никогда этого не делают.
 
Больше всего дисциплинированных пассажиров (62%) оказалось в Татарстане. На втором месте – Свердловская область (60%), на третьем – Пермский край (59%). А по числу любителей риска лидируют Забайкалье, Иркутская область и Краснодарский край. Там требования безопасности игнорирует каждый четвёртый.

Опрос проводился среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 15 900 человек со всей России.
безопасность автомобили

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