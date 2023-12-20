Часть жителей Бурятии игнорируют ремни безопасности



Подавляющее большинство жителей Бурятии не пользуются ремнями безопасности на задних сиденьях авто. Это выяснили представители популярного автопортала Drom. Опрос, который устроили специалисты, показал: свыше половины наших земляков (62%) пристёгиваются только если едут спереди, около водителя, 26% – и на переднем, и на заднем сиденьях, а ещё 12% вообще никогда этого не делают.



Больше всего дисциплинированных пассажиров (62%) оказалось в Татарстане. На втором месте – Свердловская область (60%), на третьем – Пермский край (59%). А по числу любителей риска лидируют Забайкалье, Иркутская область и Краснодарский край. Там требования безопасности игнорирует каждый четвёртый.



Опрос проводился среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие 15 900 человек со всей России.

