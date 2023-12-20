В Улан-Удэ старому умирающему котику ищут дом



- В печени у него нашли образования, и несколько УЗИ это подтвердили. Сейчас Серафим в клинике. Состояние стабильное, аппетит отменный, но ему катастрофически не хватает внимания и любви. Его долго лечили от инфекционных заболеваний, привели в порядок глазки. Не знаем, сколько ему осталось, но пусть эти пару месяцев, год или полтора он проведёт в семье и почувствует тепло и заботу, – отмечают зоозащитники. – Очень контактный, любит сидеть на руках или лежать, прижавшись к плечу. Мурчит как трактор, но ему некому подарить любовь.



По словам ребят, кот очень тихий и воспитанный, дружит с лотком и «не скачет по дому» – в основном спит.



- Единственное, что ему каждый день нужно давать лекарства. Можно подмешивать их в корм. Лекарствами мы обеспечим. Просто подарите ему, пожалуйста, семью на оставшийся короткий период жизни, – обратились волонтёры к подписчикам.



Те, кто хочет забрать себе Серафима, могут связаться с фондом в группе «ВК» vk.com/sobakaluck.