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В Улан-Удэ старому умирающему котику ищут дом

В Улан-Удэ старому умирающему котику ищут дом
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Волонтёры хотят, чтобы он провёл остаток своих дней в семье

Эта история произошла ещё в августе. Тогда в улан-удэнский фонд «Собака счастья» обратились с просьбой о помощи – юная жительница бурятской столицы нашла около стадиона старого тощего кота.

Девочка не смогла пройти мимо – взяла четвероногое с собой, принесла к магазину и попробовала накормить хлебом. А потом кот оказался у зоозащитников. Новому подопечному дали кличку Серафим. По словам представителей организации, он был «тощий как жертва Освенцима» и еле держался на ногах.

- Иллюзию шерсти создавали оставшиеся волосинки. Половины зубов уже давно нет, а те, что есть, сточены. Но самое жуткое – глаза физически не открывались. Насколько сильно его поразила инфекция, так много гноя и лимфы скопилось на веках, – рассказывали в фонде.

Котика отвезли в ветклинику. Там он пришёл в себя и даже открыл свои несчастные глазки. На официальной странице «Собаки счастья» во «ВКонтакте» объявили сбор средств на его лечение.

Вскоре животное, у которого к тому моменту обнаружили одни из самых страшных кошачьих болезней – панлейкопению и коронавирус – уверенно пошло на поправку. У него появился аппетит и нормализовалась температура. А накануне волонтёры заявили, что ищут Серафиму дом.
 
- В печени у него нашли образования, и несколько УЗИ это подтвердили. Сейчас Серафим в клинике. Состояние стабильное, аппетит отменный, но ему катастрофически не хватает внимания и любви. Его долго лечили от инфекционных заболеваний, привели в порядок глазки. Не знаем, сколько ему осталось, но пусть эти пару месяцев, год или полтора он проведёт в семье и почувствует тепло и заботу, – отмечают зоозащитники. – Очень контактный, любит сидеть на руках или лежать, прижавшись к плечу. Мурчит как трактор, но ему некому подарить любовь.
 
По словам ребят, кот очень тихий и воспитанный, дружит с лотком и «не скачет по дому» – в основном спит.

- Единственное, что ему каждый день нужно давать лекарства. Можно подмешивать их в корм. Лекарствами мы обеспечим. Просто подарите ему, пожалуйста, семью на оставшийся короткий период жизни, – обратились волонтёры к подписчикам.

Те, кто хочет забрать себе Серафима, могут связаться с фондом в группе «ВК» vk.com/sobakaluck.
кошки животные волонтеры

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