Жители села в Бурятии «потеряли» Вечный огонь

Общество, Фото: администрация района

Как выяснилось, по настоящему «вечным» он не будет



9 декабря, в День героев Отечества, в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй состоялся торжественный митинг. Во время него на Мемориале Победы установили «Звезду памяти» и зажгли Вечный огонь.



Однако вскоре он исчез, и местные жители не поняли, куда. Прояснить ситуацию они попросили главу поселения «Саянтуйское» Елену Тимофееву через группу «Тарбагатай-инфо. 24/7».



- Вечером с детьми пришли посмотреть и рассказать детям значение Вечного огня, но, увы - ни «Звезды памяти», ни огня мы не увидели. Куда делась звезда? Почему Вечный огонь потушили? – задались вопросом сельчане.



Елена Тимофеева объяснила, что так и планировалось, а Вечный огонь будут зажигать в памятные дни.



- Само мероприятие называлось «Зажжение Звезды памяти». Такие же мероприятия проводили и в сёлах Тарбагатай, Верхний Жирим. «Звезду», как и во всех поселениях, будем зажигать на памятные даты, - процитировали в группе главу поселения «Саянтуйское».

