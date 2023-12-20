Учёные предложили изменить правила водного регулирования Иркутской ГЭС

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Представлены выводы по минимизации рисков и ущерба при колебаниях уровня озера Байкал



Российские учёные завершили трёхлетнюю научно-исследовательскую работу (НИР) под названием «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС». В исследовании принимали участие более 170 научных сотрудников. Работа выполнялась в рамках государственного задания в три этапа с 2021 года с участием академических институтов, находящихся под научно-методическим руководством Сибирского отделения Российской академии наук и университетов Минобрнауки России, Росводресурсов и Росрыболовства. Среди выводов и предложений — новые показатели для правил использования водных ресурсов при регулировании Иркутской ГЭС с учётом прогнозов водности озера Байкал, оценки возможных ущербов при маловодных и многоводных периодах, а также предложения по минимизации рисков и потенциальных ущербов при колебаниях уровней Иркутского водохранилища и озера Байкал.



Итоговое представление результатов работы состоялось на заседании научно-технического совета министерства образования и науки России 14 декабря. Доклад о научно-исследовательской работе представил директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН и института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков.



- Новое исследование по многим критериям принципиально отличается от предыдущих. Впервые был подсчитан экономический ущерб от изменения уровня — как при увеличении, так и при уменьшении. Важно, что возможные уровни Байкала были рассчитаны по одним и тем же методам как для стороны верхнего бьефа — это в большей степени Республика Бурятия, так и для стороны нижнего бьефа — это Иркутская область и территории, связанные с экстремальным маловодьем и экстремальным многоводьем в Ангаре с учётом Иркута, а также ряда других рек. Учёными представлены количественные характеристики возможных ущербов при изменении уровня — это разрушения объектов, которые находятся в возможной зоне затопления, ущербами, которые возникают при абразии берегов, возможные ущербы экосистем — это касается ущербов для рекреационных объектов, в том числе пляжей, — пояснил академик.



Относительно абразии берегов в ряде мест учёные рекомендуют провести берегоукрепительные работы. В частности, это касается визит-центра «Танхой» в Бурятии. Также в рамках работы разработаны экологические и рыбохозяйственные требования к управлению уровенным режимом Байкала с минимизацией негативного воздействия на экосистему озера. На основе существующих данных и проведённых в рамках НИР экспедиционных работ выявлены критически важные компоненты биоты прибрежной части Байкала. Отмечается, что их благополучие в значительной мере зависит от сезонных изменений уровенного режима озера через прямое или опосредованное воздействие.



Также учёные определили, что наиболее важным фактором для биоты прибрежной части Байкала является изменение уровня озера во втором квартале. В остальные периоды эта переменная существенного значения не имеет. Например, заход омуля в нерестовые реки начинается в конце августа и продолжается до начала ледостава на реках. Следовательно, уровень Байкала не влияет на заход омуля на нерест и динамику нерестовой миграции.



Один из главных вопросов — минимизация последствий для экосистем в условиях развития энергетики в регионе. Амплитуда внутригодового колебания уровня Байкала как в естественных, так и в зарегулированных условиях значительно отличается в разные по водности годы. За все время наблюдений за уровнем озера Байкал максимальная внутригодовая амплитуда составляла 1,35-1,50 метров, минимальная — 0,34-0,40 метров. Учёными предложен порядок регулирования уровенного режима озера Байкал и Иркутского водохранилища с учётом экологических и социально-экономических факторов. Для этого разработан диспетчерский график управления режимами Иркутской ГЭС и определен порядок регулирования уровенных режимов озера Байкал.



- Сделанные расчёты позволяют принять условия весенней сработки до уровня 455-485 метров по тихоокеанской системе высот (ТО) и обеспечивать изменения в метровом диапазоне практически 50 лет из 100-140. Это означает, что мы сможем обеспечить с точностью 98% прогноз не нарушения уровня верхней отметки 457,2 ТО, которая критична для верхнего бьефа озера Байкал. Критичность заключается в существенном возрастании ущербов для верхнего бьефа. Соответствующие оценки сделаны и для нижнего бьефа, это связано с попусками через Иркутскую ГЭС с учётом притока реки Иркут. Максимально возможные сбросы с учётом расхода Иркута составляют 4000-4500 куб. м/с. Все эти ограничения и обоснования подробно представлены в отчёте, что позволяет говорить, что эта работа имеет не только фундаментальный характер. Помимо этого, был выявлен целый ряд новых взаимодействий, которые были оценены на качественном и на количественном уровнях, но имеют существенный прикладной характер, который позволяет использовать результаты работы для подготовки новых правил использования водных ресурсов на Байкале. Это позволит более рационально использовать водные ресурсы, сохранная экосистему озера Байкал и минимизируя ущербы для экономики и природы, — подчёркивает Игорь Бычков.



Помимо этого, учёными подготовлены предложения по сверхдолгосрочному прогнозированию полезного притока воды в Байкал с учётом вероятных сценариев климатических изменений. Для этого сформированы сценарии изменения климата и пространственные распределения отклонений метеорологических показателей в бассейне озера Байкал на основе данных международного проекта CMIP6 до 2060 года. Общий характер ожидаемых изменений внутригодового распределения притока в озеро является относительно стабильным для всех сценариев изменения климата.



- Несмотря на то, что наше исследование продолжалось три года, становится очевидным, что эта работа должна быть продолжена. Необходимо продолжить изучение влияния изменения уровня на экосистемы, посмотреть с других аспектов, прочие элементы, а также влияние уровня на современное состояние острова Ярки и всей северной экосистемы — проанализировать изменения не только с точки зрения температурных режимов, но и с точки зрения экосистемы — насколько она изменяется и какие есть воздействия. Также интересно дальнейшее исследование, связанное с весенними паводками в дельте Селенги. Есть много других разных вопросов, на которые мы ещё не знаем ответы, — уверен Игорь Бычков.



- Стоит добавить, что на заседании научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал в рамках рассмотрения результатов НИР было отмечено, что проект достоин выдвижения на государственную премию Российской Федерации, - сообщает институт динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН.

