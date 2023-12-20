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Возле райцентра Забайкалья впервые замечены дзерены

Возле райцентра Забайкалья впервые замечены дзерены
Общество,  Фото:Сохондинский заповедник
Животных обнаружили в районе села Кыра

17 декабря в научный отдел Сохондинского заповедника от местных жителей поступила информация о том, что в районе села Кыра Забайкальского края были замечены дзерены.

18 декабря группа сотрудников заповедника выехала к предполагаемому месту нахождения дзеренов для проверки сведений. В 3-5 км юго-восточнее села обнаружено несколько групп дзеренов общей численностью 350 особей. В поведении животных отмечены признаки начала гона, который проходит у дзеренов в самый холодный период года – зимой.

Следует отметить, что возле районного центра – села Кыра вид отмечен впервые. На территории России дзерен почти исчез во второй половине XX века, в 1970-1980-х годах вид отмечался лишь у самой государственной границы с Монголией (например, в Акшинском районе), но вглубь российской территории не заходил. Ситуация стала меняться в конце XX - начале XXI вв., когда вид стал заходить на территорию юго-восточного Забайкалья, сначала нерегулярно, а в последние годы – ежегодно.

Кроме того, сформировались две оседлые группировки: мангутская и торейская. На территории Кыринского района живёт мангутская группировка монгольского дзерена. К концу 2023 года численность этой группировки насчитывала до 9-10 тыс. особей, включая временно осевших прошлой зимой. Ареал мангутской группировки является местом первоописания вида П.С. Палласом в 18 веке.

- Хотим напомнить местным жителям, о том, что дзерен (Procapra gutturosa Pallas, 1777) занесён в Красную книгу Российской Федерации, как находящийся под угрозой исчезновения вид. За его добычу предусмотрено уголовное наказание и штраф, а также компенсация вреда, размер которого в настоящий момент превышает 200 тыс. руб. за каждую особь краснокнижной антилопы, - сообщили в Сохондинском заповеднике.

Забайкальский край заповедник дзерены

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