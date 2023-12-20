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Жителей Бурятии призывают не напиваться до беспамятства на корпоративах

Жителей Бурятии призывают не напиваться до беспамятства на корпоративах
Общество,  Фото:минздрав РБ. Фото из вытрезвителя
Число посетителей вытрезвителя растёт

За 11 месяцев 2023 года в улан-удэнский вытрезвитель доставили 2592 человека. Это на 43% больше, чем в прошлом году (тогда было 1807 человек).

В вытрезвитель с начала года поступили 173 женщины, что почти в два раза больше чем в 2022 году. Статистические данные опубликовал республиканский наркологический диспансер.

- В основном лица в состоянии опьянения доставляются экипажами полиции или самостоятельно. Вытрезвление граждан в состоянии опьянения и утративших способность передвигаться, особенно в наших климатических условиях, способствует снижению масштабов обусловленной алкоголем смертности, - сообщили в наркодиспансере.

Медики отмечают, что с наступлением холодов употребление алкоголя становится фактором повышенного риска для здоровья и жизни. И это касается не только людей, ведущих асоциальный образ жизни. Так, перебрав лишнего, человек может уснуть на морозе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре и первой половине декабря из-за морозов 19 человек в Бурятии получили холодовые травмы. Из них 12 человек погибли.

С тяжёлыми обморожениями в БСМП сейчас лежат семь человек.

- Впереди длительные праздники, уже начались корпоративы. Рекомендуем не злоупотреблять алкоголем в праздники. Именно в праздники увеличивается число травм, отравлений и других происшествий. Позаботьтесь о своём благополучии, проведите длительные выходные с пользой для своего здоровья, - призывают в республиканском наркологическом диспансере «Элуур».

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