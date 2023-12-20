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В Иркутске установили зеркальные фигуры бабра и соболя

В Иркутске установили зеркальные фигуры бабра и соболя
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Они расположены на лестнице, ведущей к Ангаре

На Нижней набережной Иркутска появились зеркальные фигуры бабра и соболя. Их установили около триумфальной арки «Московские ворота». Работы проводят в рамках проекта «Туристический код центра города».

- Символы Иркутска расположили на лестнице, ведущей к Ангаре. Фигуры полигональные, их грани отражают свет. Сфотографироваться с ними смогут все желающие, – подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.

Рядом размещены зеркальные буквы, составляющие название проекта администрации города «Счастье чистой воды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутск благоустройство

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