Они расположены на лестнице, ведущей к Ангаре
На Нижней набережной Иркутска появились зеркальные фигуры бабра и соболя. Их установили около триумфальной арки «Московские ворота». Работы проводят в рамках проекта «Туристический код центра города».
- Символы Иркутска расположили на лестнице, ведущей к Ангаре. Фигуры полигональные, их грани отражают свет. Сфотографироваться с ними смогут все желающие, – подчеркнула советник мэра Иркутска Инга Корочкина.
Рядом размещены зеркальные буквы, составляющие название проекта администрации города «Счастье чистой воды». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске установили зеркальные фигуры бабра и соболя
Общество, Фото:
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