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В Улан-Удэ «пропесочили» скользкие улицы

В Улан-Удэ «пропесочили» скользкие улицы
Общество,  Фото:КГХ
За сутки на городские дороги высыпали почти 500 тонн песка

Дороги в столице Бурятии вовсю расчищают от снега. Минувшей ночью с помощью грейдера в комплексе с двумя тракторами-щётками, снегопогрузчиком и четырьмя большегрузными машинами в порядок привели проспект Автомобилистов. В Советском районе взялись за улицы Ербанова, Коммунистическая, Балтахинова и Воровского.
 
Грейдеры срезали и сдвигали снежные наросты к прибородюрной зоне на улицах Тобольская, Краснофлотская, Жердева, в микрорайоне Верхняя Берёзовка и на заезде на улице Артёма. А с 6:00 17 большегрузных машин и три мини-погрузчика собирают и вывозят собранный снег во всех трёх районах города.

Уборщики вручную очищают и подсыпают пешеходные зоны и лестницы. Кроме того, в Улан-Удэ круглосуточно обрабатывают опасные участки. За последние сутки на дороги высыпали уже 427 тонн песка, рассказали в комитете городского хозяйства. 
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