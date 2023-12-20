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Улан-удэнская школьница стала принцессой Кремлёвского кадетского бала

Улан-удэнская школьница стала принцессой Кремлёвского кадетского бала
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В нём приняли участие 2900 лучших воспитанников 789 образовательных учреждений России

Ученица школы №58 города Улан-Удэ Мария П. получила звание «Принцесса бала» VIII международного Кремлёвского благотворительного кадетского бала.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в 2023 году в Кремлёвском кадетском балу приняли участие 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждении, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодёжных клубов, детских социальных учреждении России из 789 образовательных учреждений.

- Для меня было очень волнительно принимать участие в таком масштабном мероприятии. На самом деле я даже не надеялась выиграть, а по итогу взяла целую номинацию. Мне очень приятно было попасть на такое мероприятие, - заявила Мария.
Бурятия Улан-Удэ бал дети школа

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