Улан-удэнская школьница стала принцессой Кремлёвского кадетского бала

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В нём приняли участие 2900 лучших воспитанников 789 образовательных учреждений России



Ученица школы №58 города Улан-Удэ Мария П. получила звание «Принцесса бала» VIII международного Кремлёвского благотворительного кадетского бала.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, в 2023 году в Кремлёвском кадетском балу приняли участие 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждении, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодёжных клубов, детских социальных учреждении России из 789 образовательных учреждений.



- Для меня было очень волнительно принимать участие в таком масштабном мероприятии. На самом деле я даже не надеялась выиграть, а по итогу взяла целую номинацию. Мне очень приятно было попасть на такое мероприятие, - заявила Мария.

