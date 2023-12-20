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В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою

В Бурятии провели межрегиональный турнир по рукопашному бою
Общество,  Фото:федерация АРБ России
По итогам командного зачёта победу одержали хозяева соревнований

Бурятия в декабре этого года приняла межрегиональный турнир по армейскому рукопашному бою. Более 120 бойцов из трёх регионов России: Забайкальского края, Иркутской области и Бурятии в течение двух дней сражались за звание лучших.

Всего было разыграно 22 комплекта наград: 7 среди юношей 14-15 лет, ещё 8 среди юношей 16-17 лет и 7 среди мужчин.

Как сообщает федерация армейского рукопашного боя России, победителями стали:

Юноши 14-15 лет
- весовая категория 45 кг – Кирилл Т. (Иркутская область);
- весовая категория 50 кг – Игорь Б. (Иркутская область);
- весовая категория 55 кг – Виктор К. (Республика Бурятия);
- весовая категория 60 кг – Егор К. (Республика Бурятия);
- весовая категория 65 кг – Артём А. (Иркутская область);
- весовая категория 70 кг – Владимир П. (Иркутская область);
- весовая категория свыше 70 кг – Кирилл Р. (Иркутская область).

Юноши 16-17 лет
- весовая категория 50 кг – Тамир Т. (Республика Бурятия);
- весовая категория 55 кг – Архип Х. (Иркутская область);
- весовая категория 60 кг – Олег Ц. (Республика Бурятия);
- весовая категория 65 кг – Баян М. (Республика Бурятия);
- весовая категория 70 кг – Никита И. (Республика Бурятия);
- весовая категория 75 кг – Виталий Х. (Иркутская область);
- весовая категория 80 кг – Иван М. ( Иркутская область);
- весовая категория свыше 80 кг – Баяр Ш. (Республика Бурятия).

Мужчины
- весовая категория 60 кг – Бато Бадархаев (Республика Бурятия);
- весовая категория 65 кг – Юрий Банзаракцаев (Республика Бурятия);
- весовая категория 70 кг – Александр Мергинев (Республика Бурятия);
- весовая категория 75 кг – Баир Будажапов (Республика Бурятия);
- весовая категория 80 кг – Очир Дондоков (Республика Бурятия);
- весовая категория 85 кг – Чингис Санжицыренов (Республика Бурятия);
- весовая категория свыше 80 кг – Алдар Дондоков (Забайкальский край).

По итогам командного зачёта победу одержала хозяйка турнира – Республика Бурятия.

Событие посвятили Дню работника органов безопасности Российской Федерации и столетию образования управления федеральной службы безопасности России по Бурятии.
Бурятия армейский рукопашный бой спорт

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