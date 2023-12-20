Аэропорт Иркутска планируют передать в федеральную собственность

Это позволит провести модернизацию

Иркутский аэропорт планируются передать из областной собственности в федеральную. Оперативным управлением займётся госкорпорация «Ростех». Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев на итоговой пресс-конференции 19 декабря.

Территорию воздушной гавани также хотят расширить в сторону Байкала. Действующий аэропорт находится в черте города.

- Задача произвести реконструкцию старого аэропорта и построить новый поставлена указом президента в 2014 году. Всё должно быть во взаимосвязи. - сообщил Кобзев. - Мы предварительно понимаем, кто может построить (новый аэропорт- ред.). Нужна новая инфраструктура - 24 км дороги до Поздняково. Это должна быть транспортная доступность и строительство коммуникационных сетей. Предварительно нужно - 12,7 млрд рублей. По дороге находимся в диалоге с Росавтодором, понимаем, что сумма будет больше.

Игорь Кобзев подчеркнул, что для модернизации существующей воздушной гавани нужно расширение территории в сторону Байкала. Это позволит построить новую аэровокзальную и аэродромную инфраструктуру.

- Для того, чтобы произвести модернизацию, нам нужно расширить авиационный узел Иркутска в сторону Байкала, земли сельхозназначения - их там более 50 га имеется - перевести в областную собственность, но это точно как минимум год нужен и много обоснований. Мы рассматриваем вопрос передачи земли федеральной собственности в развитие авиаузла, (чтобы - ред.) построить аэровокзальный комплекс, рулежные дорожки, места стоянок и заход (на посадку – ред.), чтобы был со стороны Байкала, не со стороны города.