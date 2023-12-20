Самых метких определили в четырёх дисциплинах
На прошлой неделе кубок Бурятского регионального отделения Российского союза боевых искусств по практической стрельбе в Улан-Удэ собрал 24 команды, а это более 120 участников. Его посвятили столетию Республики Бурятия.
Представители региональных спортивных федераций, государственных органов и силовых структур разыграли в региональном центре единоборств «Патриот» несколько комплектов медалей в четырёх дисциплинах.
В командных зачётах победителями стали: среди органов государственной власти – прокуратура Республики Бурятия; среди силовых структур – специальный отряд быстрого реагирования «Гром» - 1; среди руководителей и тренеров спортивных федераций – региональная федерация армейского рукопашного боя; среди представителей спортивных федераций в возрастной категории 2006-2008 гг. – объединённая команда федераций тайского бокса - муайтай и кикбоксинга. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
В Бурятии разыграли кубок по практической стрельбе
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